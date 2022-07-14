"Будет напоминать о боли": почему Варнава избавилась от молодого любовника

Не успели поклонники дождаться подтверждения слухов о счастливом событии, как заметили, что влюбленные отписались друг от друга в соцсетях. Избавилась Екатерина Варнава от молодого любовника и на совместных фото, просто удалив их. Несмотря на то, что сами звезды никак не комментируют слухи о разрыве, в Сети уже пошли разговоры о том, что пара рассталась да не на доброй ноте.
Ситуацию прокомментировала психолог Анна Девятка. Она отметила, что отписка не была демонстративной, значит пара вообще не хотела привлекать к этому внимание и комментировать. Вероятно, это просто проявление бережного отношения к себе.
Если бы Варнава не избавилась от Молочникова в своих подписках, то лента соцсети без конца выдавала бы ей его контент как контакта, с которым прежде было активное общение. Если пара действительно рассталась, это просто ни к чему.
"Это будет триггерить и напоминать о боли или же раздражать," – объяснил психолог.
Также подписка в соцсетях, по мнению специалиста, дает ощущение присутствия бывшего и не позволяет расслабиться.
Впрочем, пока пара не выступила с официальным заявлением, все разговоры о разрыве остаются лишь домыслами. Ни Варнава ни Молочников не спешат подтверждать или развеивать слухи. Журналистам "ЭГ" даже удалось дозвониться до возлюбленного Екатерины Варнавы, однако тот не пожелал ничего говорить на сей счет.