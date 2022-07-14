Довели: появились новости о пропавшем сыне-фрике Елены Яковлевой

Наследник знаменитой актрисы известен россиянам своей любовью к татуировкам. Тело молодого мужчины едва ли не сплошь покрыто рисунками, из-за чего его даже прозвали в Сети фриком и стали называть изуродованным. Около полугода назад сын Елены Яковлевой устал от чрезмерного внимания прессы и пропал из поля зрения.
Многим тогда казалось, что Денис Шальных совсем ушел из соцсетей, надежно спрятавшись от посторонних глаз. Неравнодушные люди даже стали волноваться: парня просто довели, кто знает, во что это выльется. Однако на днях в Сети появились новости о пропавшем сыне Яковлевой. Оказалось, что у него все хорошо.
"ЭГ", опубликовавшая свежие снимки татуированного мужчины, со ссылкой на одно из тематических сообществ в соцсетях сообщила, что Шальных продолжает заниматься спортом и находится в прекрасной форме. Сын Елены Яковлевой уже давно увлекается культуризмом и теперь, кажется, стал еще больше и мощнее.
Несмотря на довольно грозный внешний вид из-за выдающихся мускулов и татуировок, сын Яковлевой имеет доброе сердце. Молодой человек нежно любит животных. По информации СМИ, у него несколько пушистых питомцев. Сама Елена Яковлева всегда заступается за сына, которого критикуют в Сети, и не любит, когда ее наследника судят по внешности.