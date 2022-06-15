"Разрушена психика": Зверски избитая Штурм сглотнула смачную харкотину

Наталье Штурм пришлось пережить настоящую драму.

О неприятных событиях из своего прошлого Наталья Штурм вспомнила в свете размышлений о громком суде, на котором Джонни Депп одержал победу на Эмбер Херд. В своем телеграм-канале артистка заявила, что она категорически против такого решения суда, ведь оно несет под собой важную подоплеку.

"У него разрушена психика, у нее теперь тоже," – высказалась Штурм о бывших супругах.

Победу Деппа певица считает одним из самых позорных вердиктов суда за всю историю. По мнению Натальи Штурм, это настоящий плевок в лицо всем женщинам, пострадавшим от абьюза. Оказалось, что сама певица тоже относится к таким несчастным женщинам, ведь еще в 2004 году зверски избитая пьяным мужем Штурм получила три перелома. Теперь ей, как и всем остальным жертвам абьюза, пришлось сглотнуть смачную харкотину "гротескного шоу-суда".

"Просто плюнули нам еще раз в лицо. Теперь уже всем миром," – подытожила возмущенная исполнительница.

Напомним, что Эмбер Херд обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии, а он ее – в клевете. Суд встал на сторону актера и обязал Херд выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов за нанесенный его репутации ущерб. Сама актриса после суда призналась, что морально уничтожена таким решением.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как нерадивая Наталья Штурм погрязла в жилищном гнилье.