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Шоу-бизнес
"Разрушена психика": Зверски избитая Штурм сглотнула смачную харкотину

"Разрушена психика": Зверски избитая Штурм сглотнула смачную харкотину

Наталье Штурм пришлось пережить настоящую драму.
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О неприятных событиях из своего прошлого Наталья Штурм вспомнила в свете размышлений о громком суде, на котором Джонни Депп одержал победу на Эмбер Херд. В своем телеграм-канале артистка заявила, что она категорически против такого решения суда, ведь оно несет под собой важную подоплеку.

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 Джонни Депп

Джонни Депп актер, режиссер, сценарист, продюсер, музыкант

"У него разрушена психика, у нее теперь тоже," – высказалась Штурм о бывших супругах.

Победу Деппа певица считает одним из самых позорных вердиктов суда за всю историю. По мнению Натальи Штурм, это настоящий плевок в лицо всем женщинам, пострадавшим от абьюза. Оказалось, что сама певица тоже относится к таким несчастным женщинам, ведь еще в 2004 году зверски избитая пьяным мужем Штурм получила три перелома. Теперь ей, как и всем остальным жертвам абьюза, пришлось сглотнуть смачную харкотину "гротескного шоу-суда".

"Просто плюнули нам еще раз в лицо. Теперь уже всем миром," – подытожила возмущенная исполнительница.

Напомним, что Эмбер Херд обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии, а он ее – в клевете. Суд встал на сторону актера и обязал Херд выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов за нанесенный его репутации ущерб. Сама актриса после суда призналась, что морально уничтожена таким решением.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как нерадивая Наталья Штурм погрязла в жилищном гнилье.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2022, 13:36 Источник: Телеграм, SHTURM.news • Требует проверки
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