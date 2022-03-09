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Шоу-бизнес
"Так навернулась!": Здоровье Борисовой оказалось под угрозой

"Так навернулась!": Здоровье Борисовой оказалось под угрозой

Дана Борисова рассказала поклонникам, как накануне угодила в неприятную историю.
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Телеведущая в свои 45 лет ведет активный образ жизни. А не так давно она сообщила своим подписчикам новость о том, что всерьез увлеклась смешанными единоборствами и отправилась на ринг.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Дана Борисова пообещала своим поклонникам не отлынивать от тренировок, поэтому каждый раз отчитывается перед ними о своих успехах. К тому же на днях у нее должен состояться бой с популярным блогером Екатериной Диденко. Однако вчера выполнить план занятий, по словам телеведущей, не удалось. Она поделилась с подписчиками историей о том, что должна была выполнить пробежку, однако не смогла из-за гололеда: Борисова даже умудрилась упасть, причем так сильно, что ее здоровье оказалось под угрозой.

"Было скользко, чуть не сломала ногу, так навернулась!", – поделилась переживаниями Дана.

К счастью, все обошлось. И сегодня популярная телеведущая отправилась на "крайнюю" тренировку перед предстоящим боем, прихватив с собой новенькие перчатки.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

Ранее "Дни.ру" рассказывали и показывали, как Дана Борисова отрабатывает новые удары с наставником во время второй по счету тренировки. Несмотря на то, что тогда блондинка только начинала заниматься, тренер был восхищен ее жестким ударом. К слову, когда она показала всю свою силу, телефон с камерой просто улетел в сторону.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 15:09 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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