"Так навернулась!": Здоровье Борисовой оказалось под угрозой

Телеведущая в свои 45 лет ведет активный образ жизни. А не так давно она сообщила своим подписчикам новость о том, что всерьез увлеклась смешанными единоборствами и отправилась на ринг.
Дана Борисова пообещала своим поклонникам не отлынивать от тренировок, поэтому каждый раз отчитывается перед ними о своих успехах. К тому же на днях у нее должен состояться бой с популярным блогером Екатериной Диденко. Однако вчера выполнить план занятий, по словам телеведущей, не удалось. Она поделилась с подписчиками историей о том, что должна была выполнить пробежку, однако не смогла из-за гололеда: Борисова даже умудрилась упасть, причем так сильно, что ее здоровье оказалось под угрозой.
"Было скользко, чуть не сломала ногу, так навернулась!", – поделилась переживаниями Дана.
К счастью, все обошлось. И сегодня популярная телеведущая отправилась на "крайнюю" тренировку перед предстоящим боем, прихватив с собой новенькие перчатки.
Ранее "Дни.ру" рассказывали и показывали, как Дана Борисова отрабатывает новые удары с наставником во время второй по счету тренировки. Несмотря на то, что тогда блондинка только начинала заниматься, тренер был восхищен ее жестким ударом. К слову, когда она показала всю свою силу, телефон с камерой просто улетел в сторону.