Почувствовавшая силу Борисова избила мужика: Очень мощный удар

Хрупкая Дана Борисова с недавних пор решила развивать силу своего удара.

45-летняя телеведущая заинтересовалась смешанными единоборствами и отправилась на ринг. Накануне у блондинки была уже вторая по счету тренировка, яркие фрагменты которой Дана Борисова показала в Сторис своего инстаграм-аккаунта.

В записи видно, как блондинка отрабатывает удары с тренером. Судя по комментариям голоса за кадром, с одним тренером Дана уже поработала и порядком избила мужчину, после чего перешла к следующему.

"Это очень мощный удар," – прокомментировал восхищенный тренер действия звезды.



В заключение боя тренер иронично предложил Борисовой сделать удар на камеру, показав, как полетят головы всех тех, кто встанет на ее пути. Почувствовавшая силу блондинка не стала сдерживаться и продемонстрировала такой удар, что телефон с камерой просто улетел в сторону.

Судя по всему, Борисова нашла свой вид спорта и у нее теперь большие планы. Блондинка пообещала своим подписчикам, что будет тренироваться как минимум четыре раза в неделю, если же она станет отлынивать, то пусть люди не стесняются называть ее последними словами. Фолловеры поддержали звезду и даже заметили, что такой брутальный вид спорта ей очень идет.

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