"Не позорь имя отца!": сын Талькова устроил дебош в самолете

Сын покойного певца известен сложным характером. Артист наотрез отказался соблюдать правила перелета в разгар пандемии коронавируса. Он затеял перебранку с бортпроводниками после их требований надеть маску на борту воздушного судна, летящего в Сыктывкар.
Игорь Тальков назвал оппонентов в споре биороботами и отправил в преисподнюю. При этом все происходящее он снимал на камеру. На кадрах видно, как наследник покойного исполнителя дерзит бортпроводникам, передает Пятый канал.
Он призывает сотрудников авиакомпании оставить его в покое. Певец заявил, что до него "докопались". По словам Игоря Талькова, он не раб, и житель Земли. Свое неповиновение он объяснил тем, что ему надо петь на концерте, и исполнитель не хочет "заработать гипоксию".
В выражениях исполнитель не стеснялся. "Попадете еще в ад, успеете, не волнуйтесь!", – заявил он. В итоге его сняли с рейса. Позже музыкант поведал поклонникам, что денег за билеты ему никто не вернул и назвал инцидент "произволом". Многие фолловеры знаменитости в "Инстаграм" осудили его поведение. "Не позорь имя отца!", – написал один из них.