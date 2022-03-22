Замуж? Постоянно меняющая мужиков Волочкова засветила свадебное платье

Личная жизнь балерины не дает покоя ее поклонникам. Анастасия регулярно меняет избранников. После скандального расставания с банщиком Сергеем с "Давай поженимся!" Волочкова стала показывать "друга Диму". Недоброжелатели предположили, что очередной молодой человек не задержится надолго у ветреной артистки.
Теперь Анастасия шокировала народ новым фото. На снимке балерина засветила белое платье, сильно похожее на свадебное. Она сообщила, что очень довольна покупкой и получила обслуживание высшего уровня. Поклонники тут же стали гадать, за кого выходит замуж Волочкова.
"А где же Дима? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Никак Димка замуж позвал?", "Так ведь оно же свадебное", "Платье какое-то старинное, прям свадебное как будто", "Свадебное", "Невеста! К свадьбе!", "Когда свадьба?" – написали комментаторы.
Ранее поклонники осуди отношение Анастасии Волочковой к дочери. Артистка опубликовала фото с наследницей и удивилась, как быстро растут дети. В Сети ее закидали возмущениями относительно того, что ребенок растет без матери и видит ее только по особым случаям. Фанаты отметили, что многочисленные мужики интересуют Волочкову больше, чем собственный ребенок.