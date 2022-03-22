Забывшую о дочери Волочкову закидали камнями: Как будто чужой человек

Наследница знаменитой балерины уже довольно давно съехала из загородного особняка своей знаменитой матери и живет вместе с отцом в Москве. Анастасия Волочкова ведет активный образ жизни и редко видится с дочерью – по крайней мере, именно такое впечатление создается у подписчиков балерины, ведь в ее соцсетях гораздо чаще появляются фото с мужчинами, чем с собственным ребенком.
Недавно Волочкова все-таки нашла время встретиться с дочерью, чем тут же похвасталась перед своими поклонниками. Танцовщица удивилась тому, как быстро растут дети, ведь ее Ариадне оказалось уже 16 с половиной лет, она выросла умницей и красавицей. Пользователи в ответ удивились странному отношению Волочковой к единственной дочери.
Люди обвинили артистку в том, что она забыла о собственном ребенке и говорит о нет, как о ком-то совершенно чужом. Возмущенные фолловеры буквально закидали знаменитую мать камнями.
"Говорите как будто чужой человек", "О дочке написала, как о соседской девочке", "Наконец-то про дите вспомнила", "Да, как быстро растут дети, когда живут не с родителями!" – написали россияне.
Народ также с горечью отметил, что балерине гораздо более интересны мужчины, чем родная дочь, и даже ехидно попросил не уводить у девочки поклонников. О приключениях балерины с ее друзьями мужского пола без конца судачат в Сети.
Ранее бывший любовник Анастасии Волочковой раскрыл причину расставания с эпатажной балериной.