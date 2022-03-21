Жена экс-супруга Волочковой похвасталась новым домом: Провели здесь первую ночь

Снимками роскошного дома телеведущая поделилась в соцсети. Она продемонстрировала интерьер одной из комнат и то, как хоромы выглядят снаружи.
Жена бизнесмена сообщила, что он построил загородный дом, конюшни, спа и ферму. "Провели здесь первую ночь", — поделилась женщина. Одноэтажная постройка сделана из деревянных панелей коричневого оттенка, а вокруг дома есть большая терраса.
Внутри жилище также отделано деревом. На полу одной из комнат красуется ковер с яркими узорами на радость домочадцам.
Напомним, в декабре прошлого года Анастасия Волочкова начала распродавать свои квартиры в Астрахани. Изначально ей принадлежало 20 элитных квартир в городе. Она отсудила их у Игоря Вдовина, который вложил три миллиона долларов бывшей жены в строительство жилого комплекса, но деньги ей, по имеющейся информации, не вернул.
Анастасия Волочкова вышла замуж за бизнесмена в 2007 году. Через какое-то время балерина заявила, что свадьба была фикцией и официально они так и не были расписаны. Разошлись супруги с громким скандалом.