"Ее понесло": бывший любовник раскрыл причину расставания с Волочковой

Экс-избранник Анастасии Волочковой сделал откровенное заявление. Он до последнего не хотел рассказывать о том, почему они с балериной расстались. Теперь же мужчина расставил все точки над "i".

Поклонники считали танцовщицу и Сергея Кузнецова красивой парой. Они познакомились на шоу "Давай поженимся!" Первого канала, а в начале февраля после совместного отпуска за границей неожиданно для всех разошлись. Звезда обвинила мужчину в алчности и корыстности.

Однако у Сергея Кузнецова другое мнение. Банщик заявил, что дело в ужасным поведением Анастасии Волочковой, с которым он не стал мириться. "Я от алкоголя ее избавил на время отдыха", – отметил он. Мужчина добавил, что вернулся на работу, а знаменитость "понесло".

Экс-любовник звездной блондинки заявил, что она не захотела меняться. Кузнецов рад, что "это быстро все закончилось", и он не слишком успел привыкнуть к избраннице. Также Сергей добавил, что балерина резко высказывалась о детях.

Напомним, ранее в аэропорту Анастасия Волочкова поссорилась с полицейскими и почему-то показала им свою обнаженную грудь. Она вступила в полемику с женщиной-сотрудницей МВД и решила доказать, что в свои 46 выглядит гораздо лучше нее. Как сообщает телеграм-канал Baza, против балерины теперь могут возбудить уголовное дело.