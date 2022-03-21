Подавшая в суд на Волочкову певица скрыла важную информацию

Экс-солистка группы "Стрелки", кажется, объявила войну известной балерине.

Певица Екатерина Любомская, некогда выступавшая на сцене, подала на свою соседку по даче Анастасию Волочкову в суд. Бывшая солистка "Стрелок" намерена таким образом отстаивать свои честь и достоинство. У Любомской есть претензии не только к 46-летней артистке, которая якобы ее оскорбила, но и к двум телеканалам, которые это показали на всю страну.

Иск певицы, зарегистрированный на прошлой неделе, пока не был принят к производству. Екатерина не хочет комментировать свой поступок. Например, она скрыла от общественности достаточно важную информацию – сумму данного иска. По словам Любомской, эта подробность станет известна публике позднее.

Волочкова уверена, что соседка по даче взъелась на нее по нескольким причинам, и она из них – видео со справляющей нужду около хвои балериной. По ее мнению, Любомская причастна к тому, что эти кадры попали в интернет. Анастасия отмечает, что именно она должна отстаивать свои честь и достоинство, а не Екатерина.

Танцовщица убеждена: видео с елочкой, по задумке соседей, должно было отвлечь ее от происходящего вокруг товарищества собственников недвижимости, председателем чего и является экс-солистка группы "Стрелки". По словам Анастасии Волочковой, управкомпания берет с местных жителей много денег, часть из которых прикарманивают недобросовестные личности.