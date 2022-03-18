"Нужно уметь зарабатывать": оставшаяся без соцсетей Волочкова столкнулась с жестокой реальностью

Одной из главных тем на это й неделе стала блокировка "Инстаграм"*. Звезды и популярные блогеры остались без основной площадки для заработка, а поклонники без интересного контента.
Российская балерина Анастасия Волочкова дала интервью, в котором коснулась темы заработка звезд и блогеров в условиях современности. Бывшая прима Большого театра заявила, что ни капли не переживает из-за блокировки "Инстаграм"*. Все потому, что научилась зарабатывать своим трудом еще до появления этой соцсети.
"Еще до появления соцсетей моя жизнь была интересна зрителю и тем, кто интересуется моей судьбой. Вы же меня как-то пригласили сюда без соцсетей. Без меня жизнь скучна для многих. Я не дам вам скучать", – заявила Волочкова.
Также она добавила, что шпагат – элемент ее профессии. Он достался ей большим трудом. Волочкова вспомнила, как в балетном училище у нее не было и копейки, чтобы позвонить родителям. А одноклассницы делали ей гадости за ее успехи, потому что завидовали успеху. Девочки прятали ее обувь, и Волочковой было не в чем идти домой. Балерина повидала многое на своем пути, поэтому блокировка соцсети для нее сущая ерунда.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывший возлюбленный Анастасии Волочковой сделал откровенное заявление. Он до последнего не хотел рассказывать, почему расстался с балериной и теперь расставил все точки над "i".
"Инстаграм"* – соцсеть, заблокированная в России по решению Роскомнадзора.