Заболевшая Яковлева ответила на вопрос о своем состоянии

На днях директор театра "Ленком" Марк Варшавер проговорился о здоровье 60-летней актрисы "Современника" Елены Яковлевой. По словам заслуженного деятеля искусств, артистка заболела, из-за чего пришлось отменить все ближайшие спектакли с ее участием. Она должна была предстать в главной роли.
Почитатели таланта Яковлевой стали переживать за нее. Некоторые предположили, что состояние артистки тяжелое, раз она не может выйти на сцену. Интернет-пользователи желают звезде сериала "Каменская" скорейшего выздоровления. Они надеялись, что в ближайшее время актриса выйдет на связь.
Узнать о состоянии Елены Алексеевны журналисты решили непосредственно у нее. Корреспондент "Пятого канала" связался с артисткой, однако та, судя по ответу, не была расположена к общению. "У меня все хорошо", – коротко ответила Яковлева представителю СМИ.
Ранее Елена Яковлева призналась, что разочаровалась в социальных сетях. Актриса имеет аккаунт в "Инстаграм", однако там она появляется редко. Единственный контент, который артистка находит полезным, – рецепты масок из природных ингредиентов. Впрочем, у нее есть и свои секреты красоты. Об этом писали "Дни.ру".