"Есть и что-то другое": Сменивший приоритеты Чадов перестал интересоваться женщинами

Алексей Чадов рассказал о переменах в жизни.

40-летний артист всегда был популярен у противоположного пола, долгое время он был в браке с Агнией Дитковските, состоял в отношениях с другими известными дамами. Однако теперь Алексей признался, что сменил приоритеты в жизни и перестал интересоваться женщинами.

"Приходит момент, когда ты начинаешь чуть-чуть освобождать пространство, думать не только о том, что тебе нужно жениться, о семье, детях, начинаешь понимать, что в жизни есть и что-то другое", – высказался Чадов о своих отношениях.

Артист признается, что немного устал от страстей в личной жизни и решил сместить фокус на творчество и профессиональную реализация. Скоро выйдет фильм, в котором Алексей сразу в трех амплуа – сценарист, и режиссер, и исполнитель главной роли.

Несмотря на сменившиеся приоритеты, артист все же нашел свою даму сердца, с которой ему удалось выстроить комфортные отношения, не мешающие работе. Чадов признается, что раньше даже не думал, что можно совмещать полноценную личную жизнь и творчество.

Алексей объяснил, что его новый взгляд на жизнь не отменяет заботы о сыне и работы над отношениями. Напомним, у артиста есть наследник Федор от Агнии Дитковските. Он старается проводить с ребенком как можно больше времени, быть ему другом и подавать исключительно хороший и правильный пример.