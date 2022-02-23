"Вечер членов!": Ненасытная Волочкова без штанов пристроилась к двум кавалерам

После расставания с банщиком Анастасия Волочкова не теряет времени зря.

Балерина не привыкла скрывать свою личную жизнь от поклонников, наоборот, она с радостью ее демонстрирует. Анастасия опубликовала в своем блоге фото в компании двух мужчин. "Вечер в кругу друзей. Все в форме! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Волочкова.

Внимательные поклонники заметили, что эпатажная артистка, пристроившаяся к двум кавалерам, не надела штаны. Некоторые осудили ненасытную балерину за постоянно меняющихся мужчин.

"Оба любимые?", "Пока тот кто обнимает.. второй в очереди", "Интересно, а на Мальдивы оба надеются?", "Конкурсный отбор пройдут", "Кто у нас не первый, тот у нас второй!", "Опять в трусах сидит", "Как всегда, без штанов... готова к вертолетам", "Из ненасытной, легко превратиться в неразборчивую", "Вымпел переходящий", "Два лучше чем один", "Ну вот! Вечер членов кружка!", – написали комментаторы.

Напомним, Анастасия Волочкова недавно пережила громкое расставание с банщиком Сергеем, которого "увела" у невесты на программе "Давай поженимся!". Закрутился бурный роман, пара отправилась на Мальдивы. Не успев вернуться с отдыха, возлюбленные расстались. Банщик, по словам Анастасии, оказался не тем, кем она его считала. После разрыва за личной жизнью Волочковой стали следить еще внимательнее.