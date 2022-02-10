"Изуродовала себя": внешность Варнавы вызвала вопросы

После недавнего выхода в свет звезду заподозрили в новой пластике. На нее обрушилась волна негатива. Екатерина Варнава посетила кинопремьеру "Орел и решка. Кино". Там она сыграла одну из главных ролей.
Увидев актрису на красной дорожке, многие пришли в недоумение. Они отметили, что сначала даже не узнали юмористку. По мнению некоторых россиян, знаменитость прибегла к очередной пластической операции, передает "7Дней".
Примечательно, что явные изменения во внешности Екатерины Варнавы обсуждают уже не впервой. Эксперты полагают, что звезда экрана модифицировала лицо, чтобы усовершенствовать его в соответствии со своими представлениями о красоте. Сама же звезда не комментировала слухи о новой пластической операции.
Как писали "Дни.ру", на премьере фильма Екатерина Варнава и Александра Бортич слились в страстном поцелуе, Эпатажная выходка артисток очень удивила и шокировала коллег.
Отметим, что Екатерина Варнава встречается с режиссером Александром Молочниковым. Саша Бортич же выходила замуж уже дважды. У актрисы есть маленький сын Саша.