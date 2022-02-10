Яковлева расцвела в объятиях брутального партнера

Сама звезда редко ведет инстаграм-аккаунт. Зато это делают почитатели ее таланта. В их микроблоге появился снимок актрисы с Дмитрием Нагиевым.
На кадре из картины "Самый лучший день" парочка явно довольна обществом друг друга. Елена Яковлева просто излучает счастье. А ее партнер по фильму вожделенно смотрит на нее. "Пожирает взглядом", – отметил один из пользователей соцсети.
Можно предположить, что нелюбовь знаменитости к соцсетям развилась после травли ее единственного сына Дениса Шальных. Сын звезды на протяжение многих лет делал тату на лице и теле, из-за чего общественность его резко критиковала. Елена Яковлева очень остро реагировала на нападки, защищая наследника. В итоге она устала оправдываться и перестала комментировать болезненную тему.
Как писали "Дни.ру", артистка выкладывает в своем микроблоге, в основном, посты о здоровье: рецепты масок из природных ингредиентов и другую полезную информацию. Впрочем, у нее есть и свои секреты красоты. Так, звезда театра и кино ранее поведала, как избавляется от отеков и темных кругов под глазами.