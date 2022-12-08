"Могла родиться сегодня": Находившаяся на последних сроках Шпица стала жертвой врачебной ошибки

Катерина Шпица откровенно рассказала о беременности.

Прославленная актриса смогла реализоваться не только в карьерном плане, но и личном. У звезды фильма "Метро" прекрасный муж, с которым она воспитывает сына. К своей семье Катерина Шпица относится трепетно, как и к другим людям в своей жизни.

Артистка в своем личном блоге вдруг решила порассуждать о том, как понять, что тот или иной человек имеет для нее значение. А натолкнуло на эти мысли молодую маму то, что в день именин, которые были 7 декабря, ее никто не поздравил, а потому она и сама забыла о событии.

"Было чем занять сознание, видимо, и мне, и тем, кто раньше всегда поздравлял", – как бы с упреком написала Катерина Шпица и поделилась мнением, что, пока мы стремимся поздравить друга с его личным праздником, этот человек для нас особенно важен.

"Значит, в этом году вы либо имеете, либо еще верите, что имеете в жизни друг друга какое-то значение", – рассуждает звезда. Вместе с тем она решила поделиться с поклонниками одной личной историей: как оказалось, будучи в утробе матери и находясь на последних сроках, актриса должна была появиться на свет в другой день – ей ставили именно иную дату родов.

"Подумала о том, что я ведь и сама могла родиться сегодня", – разоткровенничалась артистка.



Однако в итоге Катерина Шпица стала жертвой врачебной ошибки и родилась гораздо раньше – 29 октября.