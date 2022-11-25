После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите

Знаменитость не перестает удивлять аудиторию телеграм-канала. Некоторым стало казаться, что артистка перегибает палку. Если раньше Екатерина Шпица могла порадовать фанатов душевными и радостными публикациями, то теперь в ее блоге какая-то бесовщина.
Недавно актриса размещала в Сети фото со съемок в лесу, показавшись с окровавленным лицом и чернющими гематомами. Православные поклонники перекрестились и попросили звезду больше не пугать их таким контентом. Однако история практически повторилась.
Екатерина Шпица посетила презентацию документального кино "Пелевин", где ей вручили тубус с плакатом. Взглянуть на подарок девушка не решалась. Наконец, вскрытие тубуса произошло, а затем в телеграм-канале снова появилось до мурашек пугающее фото.
Звезда разместила снимок с мероприятия, демонстрируя странный наряд. В кадре ее тело снова вышло кровавым, но уже из-за полупрозрачной водолазки кирпичного цвета. Жути добавил надетый сверху жакет с рваными порезами на локтях.
"Я ведь наконец-то вскрыла тот тубус с премьеры "Пелевина"! Цитата дня для меня: "Реальность — это оксюморон из одного слова". А какая у вас любимая цитата Пелевина? Смотрите док. фильм о нем на @kion.ru", — обратилась к поклонникам Екатерина Шпица.
Эксперты по моде с огорчением признали: стиль актрисы требует профессионального вмешательства. Остается лишь гадать, сможет ли Екатерина Шпица выбрать подходящий наряд для встречи Нового года. Сайт "Вести Подмосковья" передает, что ярким и кричащим оттенкам одежды стоит предпочесть нежную цветовую гамму.