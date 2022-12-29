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Бросивший Муцениеце Прилучный явил беременную любовницу детям: Не понимаю, когда отмахиваются

Павел Прилучный рассказал, как прошло знакомство детей с его новой женой.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом 2020 года. Тогда было решено, что дети останутся жить с матерью, а у отца будут лишь гостить и ездить с ним отдыхать. Бывшие супруги, несмотря на скандал и громкое расставание, сохранили дружеские отношения ради общих наследников и по сей день хорошо общаются.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

В этом году стало известно, что Прилучный, который бросил не только Муценицеце, но и Мирославу Карпович, стал встречаться с коллегой по сериалу "В клетке" 26-летней Зепюр Брутян. Вскоре публика узнала о свадьбе влюбленных. А еще некоторое время спустя появились слухи о беременности молодой актрисы. Информацию о пополнении пара опровергать не стала.

В недавнем интервью Павел рассказал, как его дети от брака с Муцениеце относятся к его новой жене. Как оказалось, все прошло гладко. Отпрыски тепло приняли возлюбленную отца. По словам Прилучного, они относятся к Зепюр как к старшей сестре, считают ее обаятельной и уважают.

"Не понимаю, когда отцы уходят, заводят новую семью, отмахиваются от детей", – выразил недоумение артист.

Павел Прилучный признался, что сейчас чувствует себя по-настоящему счастливым. До встречи с Зепюр Брутян он не верил в лучшее.

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2022, 21:20 Источник: YouTube-канал "Интервью "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
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