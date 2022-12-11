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Шоу-бизнес
"Правда беременна": гигантское пузо жены Прилучного вылезло наружу из-под куртки

"Правда беременна": гигантское пузо жены Прилучного вылезло наружу из-под куртки

Молодая избранница "мажора" сдала себя с потрохами. Когда же Павел Прилучный вновь станет папой?
прочитано 197 раз

Ответ на этот вопрос пока вызывает сомнения. С одной стороны — жена артиста Зепюр Брутян не заявляла об "интересном положении". С другой стороны — поползли слухи, что роды состоятся весной 2023 года. В любом случае Павел Прилучный огреб хлопот по полной. Даже если беременности нет, то с гиганским пузом супруги все равно надо что-то делать.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Параметры фигуры 26-летней брюнетки скрывать больше нет смысла. На свежих не постановочных кадрах из соцсетей видно, что живот растет не по дням, а по часам.

На улице пузо Зепюр Брутян вылезло наружу из-под куртки. Узрев неожиданный "сюрприз", пользователи Сети ахнули и практически убедились в нашумевших догадках. Хотя Павел Прилучный и выглядит довольным, многие помнят факты его биографии, а потому счастья его супруге не пророчат.

Фото: соцсети Павла Прилучного

"Жена Прилучного, похоже, и правда беременна", — сообщает телеграм-канал "Только никому...".

А Зепюр Брутян тем временем вовсю развлекается. Зимние выходные она с удовольствием проводит вместе с детьми актера от первого брака. Агата Муцениеце не перечит такому положению дел и даже будто бы смирилась со своим провалом. Как бы ни пыталась она вернуть бывшего, Павел Прилучный с головой ушел в новый бурный роман.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 декабря 2022, 18:27 Источник: Соцсети • Требует проверки
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