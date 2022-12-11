"Правда беременна": гигантское пузо жены Прилучного вылезло наружу из-под куртки

Ответ на этот вопрос пока вызывает сомнения. С одной стороны — жена артиста Зепюр Брутян не заявляла об "интересном положении". С другой стороны — поползли слухи, что роды состоятся весной 2023 года. В любом случае Павел Прилучный огреб хлопот по полной. Даже если беременности нет, то с гиганским пузом супруги все равно надо что-то делать.
Параметры фигуры 26-летней брюнетки скрывать больше нет смысла. На свежих не постановочных кадрах из соцсетей видно, что живот растет не по дням, а по часам.
На улице пузо Зепюр Брутян вылезло наружу из-под куртки. Узрев неожиданный "сюрприз", пользователи Сети ахнули и практически убедились в нашумевших догадках. Хотя Павел Прилучный и выглядит довольным, многие помнят факты его биографии, а потому счастья его супруге не пророчат.
"Жена Прилучного, похоже, и правда беременна", — сообщает телеграм-канал "Только никому...".
А Зепюр Брутян тем временем вовсю развлекается. Зимние выходные она с удовольствием проводит вместе с детьми актера от первого брака. Агата Муцениеце не перечит такому положению дел и даже будто бы смирилась со своим провалом. Как бы ни пыталась она вернуть бывшего, Павел Прилучный с головой ушел в новый бурный роман.