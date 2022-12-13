Как Фриске в гробу: рыдающая Литвинова в платке прощается с фанатами

Рената Литвинова всегда была яркой представительницей шоу-бизнеса и самобытной звездой. Она отличается от свои коллег индивидуальностью, при этом не обращает внимания на критику в свой адрес и не боится быть белой вороной. Сейчас Рената Литвинова живет за границей, где продолжает популяризировать отличие от общепринятых норм, не изменяя себе.
На днях актриса опубликовала довольно странный пост в яндекс-канале "Дзен". Литвинова рассуждала о том, что входит в ее гардероб в списке необходимых вещей.
"Очки тоже защищают от ветра и сохраняют тепло слезы. Шапочки делают свое дело – отрезают лицо от всего неглавного – и остается главным Лицо. Плащи всегда были моей слабостью – я ношу их вместо платьев и никогда не снимаю в ресторанах. (еще три вещи из моего гардероба) . Кстати, моя пьеса начинается с сбора чемодана : "ну что вы возьмете с собой в дорогу, моя дорогая?" – спрашивает она саму себя", – написала, словно прощаясь с публикой, рыдающая Рената Литвинова.
Подписчики неоднозначно восприняли такой образ. Многим показалось странным то, что актриса ходит в верхней одежде в помещении. Некоторые предположили, что звезда выглядит как Жанна Фриске в гробу.
"Странно. В ресторане не снимать плащ. Удобно ли? Меня прям задело"; "Галина Галина, если снять плащ, который надет вместо платья, окружающие не поймут"; "Галина Галина, в ресторане сильные ветры, а очки, шапочки и плащи, как известно, защищают от ветра и сохраняют тепло"; "Похожа на Фриске перед смертью", – отметили подписчики ренаты Литвиновой.