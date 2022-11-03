Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Четверг
3 ноября
Лента новостей
11:58
"Не нужен своему отцу": Подавший на развод из-за другой бабы Пресняков сделал сына сиротой
11:57
Плюнувший в дочь нищеброд Песков получил по заслугам: Мама отдает свою пенсию
11:55
Устал терпеть скандалы жены и бросил ее с ребенком: почему рухнул брак Евгения Плющенко
11:54
Безумный страх: как провел последние дни затворник Гаркалина
11:12
"Себялюбивый петушок": показавшая лицо Пугачева плюнула в зазнавшегося Киркорова
10:57
Дешево: сменившая образ Шарлиз Терон избавляется от недвижимости в США
10:48
Потеряли мэтра: Ушедшего из-за болезни Маслякова проводили под свист и аплодисменты
10:21
Самые доступные новостройки рядом с МЦД-5
10:09
Серьезные проблемы с сердцем: как Петросян отреагировал на гулянки похотливой Брухуновой
09:52
"Должны спасать": Распухший до безобразия Басков впал в истерику из-за ампутации ноги
09:37
Назван самый стабильный город для инвестиций
09:08
Не долго музыка играла: гуляющую по любовникам Боярскую жестко опустили
09:04
Женоненавистника Киркорова вышвырнули пинком под зад за мерзкую выходку: Петухам здесь не место!
08:42
Решили добить: Объявлено об ухудшении состояния гниющей заживо бывшей Аршавиной
06:04
Ай да Степаненко! Восставшая из пепла юмористка побила молодуху Петросяна
04:15
Квартиры в Москве за год уменьшились на 7%
02:03
"Вторичка" дешевеет шестой месяц подряд
00:05
Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября
22:49
"Беременность": вернувшаяся из США Орбакайте поделилась радостной новостью
22:13
Вместо Бузовой: куда позвали оплеванного с ног до головы Башарова
22:07
Барановская отказалась от карьеры ради материнства: Безболезненно
21:40
Названа возможная причина смертельного ДТП с грузовиком в центре Москвы
21:10
"Я этого хотела и это случилось": на старости лет Долина обзавелась богатым папиком
20:35
"Она хочет такую грязь": разведенный Тарасов отказался сходиться с Бузовой
19:47
"Нарушения мозгового кровообращения": судебные разбирательства с вдовой Баталова уносят жить актрисы Дрожжиной
19:16
Уже выбрала имя: стало известно о беременности Лены Катиной
18:16
Объявлено о возвращении Ксении Собчак в Россию
17:48
"Стать любимой": разведенка Аллегрова потеряла последнюю надежду
17:26
"Случаются срывы": изувеченная Тодоренко показала жуткие синяки
16:59
"Не люблю": замученная Тодоренко прошлась по ведущим "Ледникового периода"
16:34
Резко постаревший Маликов вздулся
15:49
Мечущаяся между двух мужчин Арзамасова огорошила выбором
15:04
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
14:53
"Жить с творческим человеком непросто": гостевому браку Крутого с женой нашли объяснение
14:51
"Не туда и не сюда": натянувший резинку Митя Фомин отстрелялся за 20 секунд
14:44
"Кануло навсегда": врачи сделали с усохшей Смеховой все возможное
14:10
Скатившийся на дно Алибасов позарился на замужнюю Шукшину: Вожделение
14:04
Отец Дарьи Мороз сообщил о смерти дочери
14:02
"Недодала": проблемы в постели тайно ласкающего девок Агутина и терпилы Варум всплыли наружу
13:45
Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 11 ноября
13:18
Ипотека на "вторичку" получит поддержку в России
13:05
Что учитывать при выборе недвижимости для инвестиций?
12:41
"Звездная болезнь": Волочкова жестко поставила возомнившего из себя короля Киркорова на место
12:23
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
12:23
"Решила все бросить и переехать": пойманный с бабой Малахов задабривает жену роскошным подарком
12:02
Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
11:50
"Ненавижу": бьющийся в истерике Цой врезал родной матери со слезами на глазах
11:41
Ребенка не будет: залетевшая на старости лет Ходченкова потеряла надежду на малыша
11:24
"Гнойник, который медленно убивал": муженька угасающей Пугачевой разодрали до крови
10:06
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина
"Беременность": вернувшаяся из США Орбакайте поделилась радостной новостью
Глаза печальные, море цветов: оставшаяся без родного человека Орбакайте появилась на публике вся в черном
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Плюнувший в дочь нищеброд Песков получил по заслугам: Мама отдает свою пенсию

Плюнувший в дочь нищеброд Песков получил по заслугам: Мама отдает свою пенсию

Как же все-таки непредсказуема бывает жизнь. Сегодня ты звезда – а завтра нищеброд.
прочитано 171 раз

60-летний российский пародист Александр Песков в свежем интервью признался, что выживает благодаря престарелой матери. Сейчас в жизни артиста черная полоса, и он еле сводит концы с концами. При этом мать отдает ему пенсию, чтобы хоть как-то помочь.

Серьезные финансовые трудности начались у Пескова не так давно. Он перестал получать приглашения от работодателей на участие в различных шоу и скатился на самое дно. За последние три года отработал за деньги три концерта, все остальное было бесплатно. Об этом Александр Песков рассказал в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

По словам шоумена, он хотел продать загородную недвижимость, однако ничего не вышло. У Пескова есть дочь Дарья, которой он ничем помочь не может в материальном плане, так как сам вынужден считать копейки. Впрочем, он не баловал ее деньгами и в те времена, когда у него были средства. Когда девушке исполнилось 18 лет, он обрубил всяческое финансовое обеспечение.

"Я сказал "касса закрыта", – рассказал Александр Песков.

Напомним, проблемы с деньгами начались у Пескова во время эпидемии коронавируса. Тогда он исчерпал все свои запасы, которые из-за удаленки так и не восполнил, и стал буквально нищебродом. В театре ему платили копейки.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Александр Песков. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2022, 11:57 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика

Вот это поворот!
Шоу-бизнес

"Должны спасать": Распухший до безобразия Басков впал в истерику из-за ампутации ноги

Оказался в больнице
Шоу-бизнес

Потеряли мэтра: Ушедшего из-за болезни Маслякова проводили под свист и аплодисменты

Неожиданный финал
Шоу-бизнес

Безумный страх: как провел последние дни затворник Гаркалина

Злая ирония

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+