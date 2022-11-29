"Будет сложно": Облаченная в траур почерневшая жена Петросяна уставилась на тело мертвого старика

Татьяна Брухунова стала для Евгения Петросяна настоящей музой, продлила ему молодость и жизнь. Она вернула его в информационное поле и в шоу-бизнес после долгих лет забытья и брака с Еленой Степаненко, создала ему новый имидж и родила ему сына. Юморист воспарял и заметно похорошел рядом с ней.
Сама Брухунова не живет в тени своего мужа, а активно развивается. Она общается с поклонниками в соцсетях и делится жизненными наблюдениями, которые пользуются у народа большим спросом. На днях она поделилась страшной картинкой из фильма "Сожженный заживо", на которой был представлен окровавленный старик-мертвец.
По словам Брухуновой, фильм странный и жутковатый. Не удивительно, что после такого ей захотелось развеяться, и она отправилась в Театр Моссовета, а заодно "выгуляла" любимое платье. На опубликованном фото жена Евгения Петросяна предстала в строгом черном платье длины ниже колена.
"Я нашла самое театральное из всех театральных платьев! Милые девушки! Сдаю пароли-явки. Поверьте моему опыту, найти более комплиментарное платье будет сложно (читай: невозможно). Плотное джерси собирает фигуру, подтягивает все, что вам кажется лишним, гениально формирует утонченный силуэт, ну и сделано в России", – написала Брухунова.
Поклонники расхвалили жену Евгения Петросяна, несмотря на то, что черный наряд выглядел весьма траурно.
"Какая вы ладненькая, Татьяна"; "Роскошный образ, Татьяна. Село на вас идеально. Мечтаю о таком платье"; "Шикарное платье", – написали фолловеры.