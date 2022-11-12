Расплющило: Синюшный сын-фрик Яковлевой взмолился о помощи

Сын Елены Яковлевой постоянно попадает в опасные ситуации. Во время последней он закричал о помощи...



Сыну актрисы Елены Яковлевой в этом году исполнилось 30 лет. Мужчина, тем не менее, до сих пор не решил, в какой же сфере он хочет реализоваться. Пробовал Денис Шальных себя и в роли учителя, и в роли мужского парикмахера, однако ни одна из профессий не заставила его сердечко биться чаще.

Именно поэтому Денис полностью отдался спорту. И татуировкам: после того, как некоторые начали обзывать сына Елены Яковлевой фриком из-за обилия татуировок, мужчина даже начал процесс удаления синюшных наколок.

Болезненность и медленный результат, однако, отпугнули Дениса Шальных, заставив его прибегнуть к перекрытию татуировок черной краской. Результат первой процедуры он недавно уже показал: вся грудь и шея качка теперь умиротворяет своей однотонность.

Форму свою Денис Шальных, к слову, зарабатывал в спортзале последние пару лет. И ему, нужно признать, есть, чем похвастаться: фигурой сын Елены Яковлевой напоминает Арнольда Шварценеггера в его лучшие годы. Такие формы привлекли не только воздыхательниц, но и поклонников-последователей.

Один из фан-пабликов сделал репост фотографии Шальных, под которой он в шутку взмолился о помощи. На снимке упражнение на трицепс расплющило качка по скамье.

"Мы бы такое выполнить не смогли", – восхитились админы силой и гибкостью Дениса Шальных.