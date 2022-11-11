"Любим": Нарожавшая семеро по лавкам Тодоренко нырнула в койку к другому за спиной Топалова

Регина Тодоренко показала занимательные кадры своего времяпрепровождения.

Знаменитая телеведущая изо всех сил старается совмещать работу и дом, ведь недавно у нее появился еще один малыш. Пополнение в семье не отразилось на карьере нарожавшей семеро по лавкам артистки: чтобы не отказываться от съемок в проектах, Регина Тодоренко вынуждена брать ребенка с собой на площадку.

Звезда изо всех сил пытается сохранить самообладание, ведь трудиться на творческом поприще и успевать заботиться о новорожденном сыне, при этом уделяя время первому ребенку, не так просто. Накануне, к примеру, она опубликовала видео, на котором с измученным лицом держит на руках ребенка и поедает ролл – в общем, как всегда совмещает несколько дел сразу. "Режим "выживание" активирован", – подписала кадры теледива.

Недосып и усталость, конечно, берут свое, поэтому Регина Тодоренко находит любые возможности, чтобы отдохнуть – и ради этого даже готова нырнуть в койку к другому. Так, в ее микроблоге появились кадры, как она лежит в кровати со своим партнером по "Ледниковому периоду" Александром Энбертом – за спиной у мужа Влада Топалова, который очевидно занят другими делами.

Как оказалось, кровать – это реквизит другой пары, которая участвует в шоу, а партнеры воспользовались моментом и прилегли отдохнуть.

"Мы вас любим" – поблагодарили публично Регина Тодоренко и Александр Энберт своих коллег.