Шок! Бунтующую на чужбине Литвинову схватили в заложники

Ренате Литвиновой, как и многим другим звездам, наскучила жизнь на одном месте, поэтому она отправилась на чужбину. Сейчас она обрела свой кров в Прибалтике, где играет в театре, а также утраивает коллаборации с известными дизайнерами. Летом она и вовсе стала моделью: приняла участе в показе бренда Balenciaga, который прошел в Париже.
Кроме этого, Рената еще реализует себя как режиссер. Выбрана такая профессия была неспроста: тонкая душевная организация и экзальтированность бунтующей женщины требуют выхода множеством различных способов.
По мнению Айгуль Хуснетдиновой, медиума со стажем, такой сон – знак внутренней трансформации. На актрису, уверена она, наложили шокирующий отпечаток текущие события в мире, поэтому она рассуждает о предках, прошедших боевые действия.
В целом такой сон, считает экстрасенс, тревожный и несет предупреждение.
"Ренате надо быть аккуратнее", – предостерегла Литвинову Хуснетдинова.