Это конец: приставившая к виску револьвер Литвинова нажала на курок

Рената Литвинова всегда была очень тонко чувствующей натурой. Судя по ее действиям, сил у нее не осталось.

Актриса Рената Литвинова живет вместе со своей близкой подругой Земфирой в Прибалтике. Там она работает с известными дизайнерами и выступает в театре. Однако настроение актрисы в последнее время оставляет желать лучшего, и это видно по ее публикациям в соцсетях.

Накануне вечером Рената Литвинова опубликовала тревожный пост. На фото звезда сидела вся в черном за столом, с двумя револьверами, приставленными с обоих боков к вискам и нажимает пальцем на курок.

"Как вам такой финал? (из "Кактуса")" – написала Рената Литвинова. Судя по всему, это конец ее постановки.



Поклонники сначала решили, что ранимая актриса сдалась, живя на чужбине и тоскуя по родине, и решила застрелиться. Но таким образом актриса поделилась, в каком настроении она написала свою пьесу "Кактус", с которой собирается выступать в Эстонии. Это будет моноспектакль, который зрители увидят на театральном фестивале в Таллине.

Рената Литвинова признавалась ранее, что писала пьесу "в полном отчаянии". Она уверена, что именно такое чувство способствует творчеству, на которое счастливые люди не способны. Пьеса повествует о любви, которую звезда воспринимает как чудо. При этом цена на билеты мизерная и начинается от 250 евро... В России Литвинова за такие деньги не вышла бы даже на сцену, видимо, дела у нее на чужбине совсем плохи.



