"Человек использовал": Удравшая после близости женщина-трансгендер обобрала Литвинову как липку

Рената Литвинова – человек необычный. Неудивительно, что в жизни ее окружают подобные люди.



Было время, когда у актрисы была французская ассистентка – женщина-трансгендер Наталья Максимова. По ее словам, с Ренатой Литвиновой ее связывала не только работа: они были близки, экс-помощница даже публично признавалась звезде в любви – в интервью Ксении Собчак.

Однако сотрудничество двух дам в один момент прекратилось – спустя пять лет работы и близких дружеских отношений помощница, можно сказать, удрала от артистки. Знаменитая блондинка предпочитала не комментировать эту тему, а вот экс-коллеге только дай повод обсудить ситуацию.

В последнем интервью Наталья Максимова в очередной раз высказалась насчет Ренаты Литвиновой. И, судя по комментарию, женщина явно жалеет о том периоде.

"Это были созависимые и абьюзивные отношения. Сейчас вспоминаю об этом и не понимаю, как я могла быть той Наташей", – отметила она.

Актрису, видимо, порядком достали все эти выпады, и она, наконец, решила прервать молчание, выдвинув против бывшей приятельницы очень суровые обвинения: эффектная блондинка утверждает, что женщина-трансгендер обобрала ее как липку. По ее словам, ассистентка была уволена за плохое выполнение задач и воровство, а теперь она с адвокатом намерена подать несколько уголовных исков.

Узнав столь пикантные детали конфликта поклонники принялись поддерживать артистку. "Человек использовал ваше молчание самым удобным для себя образом. Удачи вам в разбирательствах!" – написали фанаты Ренаты Литвиновой.