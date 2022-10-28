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Шоу-бизнес
Не ЭКО: Близкий человек раскрыл тайну беременности убитой раком Фриске

Не ЭКО: Близкий человек раскрыл тайну беременности убитой раком Фриске

Жанна Фриске трагически ушла от нас в 2015 году, а перед этим успела стать мамой долгожданного сына.
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Экс-солистка "Блестящих" боролась с раком, который в итоге, к сожалению, ее и убил. Незадолго до этого артистка впервые стала мамой, причем в весьма взрослом возрасте – в 38 лет. Однако так и не успела полноценно насладиться этим моментом. Ходят слухи, что в появлении на свет Платона Жанне Фриске помогло ЭКО, но теперь в этой версии стоит еще больше усомниться.

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Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Как известно, при жизни артистка тесно дружила со своей коллегой по "Блестящим" Ольгой Орловой: она уж точно знала все секреты покойной звезды. Знаменитая блондинка, можно сказать, пошла по стопам подруги – тоже решилась стать мамой во взрослом возрасте.

Певица уже показала поклонникам свой беременный живот, а они в ответ обвинили ее в причастности к ЭКО и предупредили о печальных последствиях, вспомнив онкологию Жанны Фриске. К слову, связь между раком и процедурой искусственного оплодотворения не доказана.

Так что, все это можно расценивать как выдумки. Собственно, это и попыталась донести до народа Ольга Орлова, а заодно раскрыла тайну беременности покойной подруги, чтобы развеять все предубеждения наверняка.

"Вы там пишите, что все произошло после ЭКО... Я вас смею заверить, Жанна ЭКО не делала. У нее была естественная беременность", – удивила народ Ольга Орлова любопытным фактом о Жанне Фриске.

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Жанна Фриске. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2022, 06:23 Источник: Соцсети • Требует проверки
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