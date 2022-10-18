"Нездоровое желание сестры": Мертвую Фриске вытащили из гроба и кинули толпе зевак ради наживы

Жанну Фриске никак не могут оставить в покое.

Уже семь лет прошло с тех пор, как лучезарная певица покинула этот мир после длительной борьбы с онкологией. Однако память о ней остается жива, причем во многом благодаря скандалам, связанным с родственниками Жанны Фриске.

На днях в прессе появилась новость о том, что планируются съемки фильма о жизни бывшей солистки "Блестящих", а главную роль в нем сыграет ее сестра Наталья. Эту тему не оставил без внимания звездный сплетник Антон Суворкин, который предположил, что у родственницы наверняка была "нездоровая зависть" к успеху вокалистки.

Блогер не отрицает: сестры действительно похожи. К слову, в одно время Наталья выступала с песнями покойницы – с такой же прической и в сценических костюмах. Вышло действительно правдоподобно! Вполне возможно, что, если родственница примерит на себя образ Жанны Фриске в кино, то будет казаться, будто мертвую певицу вытащили из гроба и кинули толпе зевак – зрителям.

Однако, говорит Антон Суворкин, это все же "нездоровая тема". По его мнению, семья делает это ради наживы: конечно за годы творчества экс-солистки "Блестящих" родня привыкла к обеспеченной жизни.

"Я очень удивлюсь, если она окажется хорошей актрисой и неплохо сыграет свою роль, но по факту нездоровое желание сестры воплощается в реальность", – заметил блогер.

При этом сама Наталья в разговоре со "СтарХитом" опровергла информацию о своем участии в съемках: она заявила, что играть Жанну Фриске не собирается, а подобный проект вообще не планируется.