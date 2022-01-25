Оскандалившаяся Волочкова прикрыла срам подарком подруги

Россияне привыкли к эпатажным поступкам "королевы шпагата". Балерина не стесняется показывать откровенные фото, и подписчики ее микроблога не раз просили Анастасию Волочкову "прикрыть срам".
Судя по всему, танцовщица решила прислушаться к советам публики. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта она предстала в длинном обтягивающем зеленом платье, которое ей подарила подруга и коллега по шоу-бизнесу.
Однако фолловеры с неоднозначно отнеслись к простенькому наряду. Некоторые посчитали, что он выглядит дешево. Сама же Анастасия Волочкова так не считает. Судя по всему, для нее главное не цена презента, а внимание.
Напомним, недавно балерина угодила в громкий скандал. Инцидент случился за день до ее дня рождения – 19 января. Все началось с того, что танцовщица отказалась надевать в самолете маску, летя с Мальдив в Москву. В результате между нею и бортпроводником произошла перепалка. После приземления Анастасию Волочкову и ее избранника Сергея задержала полиция.
Ранее юрист Тимур Кадиев поведал, что может ждать оскандалившуюся знаменитость. По его словам, действия звезды могут подпадать под две статьи. В итоге балерине может грозить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей или административный арест до 15 суток, либо штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей.