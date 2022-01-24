А как же банщик? Волочкову сняли в объятиях другого

Анастасия Волочкова удивила россиян объятиями с очередным привлекательным мужчиной.

За последние несколько лет рядом с бывшей примой Большого театра Анастасией Волочковой были разные мужчины. То она живет с неким Олегом, то с Владимиром. Кого-то она скрывала, кого-то показывала публике, но всеми без исключения восторгалась и со всеми в итоге рассталась.

Некоторые фанаты не верили, что искушенная жизнью Волочкова действительно сможет построить нормальные отношения с мужчиной, однако ей это удалось.

Сейчас сердце Анастасии Волочковой снова несвободно. Она встречается с банщиком из Подмосковья Сергеем, с которым недавно вернулась с отдыха на Мальдивах.

Мужчина уже успел пройти с Волочковой огонь и воду и угодил в скандал в самолете из-за перепалки балерины с бортпроводниками. Поклонники желают Волочковой любви на долгие годы, но некоторые уверены – эти отношения, как и многие другие ее романы, не продлятся долго.

На днях Волочкова показала в "Сторис" своего "Инстаграм" своего давнего друга, российского актера Дмитрия Сафронова. Балерина предстала на фото в его объятиях.

"Мой друг Дима Сафронов", – написала Волочкова.

Напомним, ранее в время празднования своего 46-летия Анастасия Волочкова призналась, что мечтает о семье, и не стала исключать, что отправится со своим новым возлюбленным Сергеем под венец.