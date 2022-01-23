"Думала, храм": Почерневшая Волочкова раздвинула рогатку в музейных интерьерах

Анастасия Волочкова вернулась в привычное амплуа.

С появлением в жизни балерины Сергея, снимки в ее блоге стали несколько сдержаннее. Анастасия перестала выкладывать снимки в шпагатах на всевозможных поверхностях, поклонники даже успели заскучать по привычной для Волочковой позиции. Наконец артистка решила порадовать народ своей "рогаткой". Анастасия растянулась в шпагате в своем домашнем театре, который интерьерами напоминает музей.

Интерьер зала подписчики сравнили с храмом, многие даже успели испугаться, что Волочкова решилась на такой неоднозначный поступок. Также подписчики отметили, что артистка сильно загорела, буквально почернела на отдыхе. "Думала в церкви (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я думала в церкви села", "Красиво, но с цветом кожи перебор", "Фух, думала, храм", "Ого как вы почернели", – написали комментаторы.

В Сети тут же стали переживать за личное счастье "королевы шпагата". Поклонники думали, что избранник запретил Анастасии выкладывать такие откровенные фото, а теперь появление снимка заставило насторожиться. "Куда исчез Серж?", "Сергей на месте и ли уже все?", "Где Сергей? ", "Даже соскучится по шпагату не успели. А Серега где? Надеюсь, еще не слинял", "А где же Сережа?", – забеспокоились фанаты.