Звезду "Брата-2" нашли изуродованной в больнице: Жесть!

Поклонники пришли в замешательство от ужасающего вида актера из "Брата-2".

Александра Дьяченко считают секс-символом российского кино. Брутальный и благородный актер всегда восхищал миллионы поклонниц. 56-летний актер много снимается, пишет песни и не афиширует личную жизнь.

На днях на странице звезды появилось страшное видео. В "Инстаграм" Александра Дьяченко предстал совершенно другой человек. Оказалось, что актер использовал фильтр-маску, который превратил его лицо в мультяшного героя-злодея. Маска изуродовала лицо Дьяченко и сделала его неузнаваемым.

"Что тут скажешь? Шутка. Фильтр", – написал звезда "Брата-2".

Поклонники не оценили юмор Дьяченко и отметили, что выглядит он устрашающе.

"Жутковато"; "Саша, вам не идет этот фильтр"; "Боже... Что это?"; "Александр, вы что с собой сделали?"; "Жесть!"; "Ужас"; "Упаси Бог!"; "Вот уж удивили... А говорят красоту ничем не испортишь.,. Совершенно другой человек"; "Саша, не делай больше так, страшно!"; "Жуть какая! Верните лицо!" – написали фолловеры.

Напомним, в начале лета Александр Дьяченко был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом. Актера положили в реанимацию. Там Дьяченко пережил цитокиновый шторм.