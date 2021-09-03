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Шоу-бизнес
Звезду "Брата-2" нашли изуродованной в больнице: Жесть!

Звезду "Брата-2" нашли изуродованной в больнице: Жесть!

Поклонники пришли в замешательство от ужасающего вида актера из "Брата-2".
прочитано 712 раз

Александра Дьяченко считают секс-символом российского кино. Брутальный и благородный актер всегда восхищал миллионы поклонниц. 56-летний актер много снимается, пишет песни и не афиширует личную жизнь.

На днях на странице звезды появилось страшное видео. В "Инстаграм" Александра Дьяченко предстал совершенно другой человек. Оказалось, что актер использовал фильтр-маску, который превратил его лицо в мультяшного героя-злодея. Маска изуродовала лицо Дьяченко и сделала его неузнаваемым.

"Что тут скажешь? Шутка. Фильтр", – написал звезда "Брата-2".

Поклонники не оценили юмор Дьяченко и отметили, что выглядит он устрашающе.

"Жутковато"; "Саша, вам не идет этот фильтр"; "Боже... Что это?"; "Александр, вы что с собой сделали?"; "Жесть!"; "Ужас"; "Упаси Бог!"; "Вот уж удивили... А говорят красоту ничем не испортишь.,. Совершенно другой человек"; "Саша, не делай больше так, страшно!"; "Жуть какая! Верните лицо!" – написали фолловеры.

Напомним, в начале лета Александр Дьяченко был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом. Актера положили в реанимацию. Там Дьяченко пережил цитокиновый шторм.

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 19:53 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Гость842391
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Алена, бездарная ты журнализдка
изуродованного таки а не изуродованную
ты его кастрировала чтоль?
1

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