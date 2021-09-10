"Врачи дают неутешительные прогнозы": появились данные о состоянии Макеевой

Актриса угодила в клинику в начале сентября. У нее случился тяжелый нервный срыв. Представители звезды успокоили поклонников. Они отметили, что состояние Анастасии Макеевой стабилизировалось, но ей предстоит долгая реабилитация.
Диагноз ведущей не разглашают. Известно, что теледиве помогает не только ее муж Роман Мальков, но и певица Надежда Бабкина. Выяснилось, что острая форма заболевания позади, а интенсивное амбулаторное лечение будет продолжаться еще три недели.
При этом "до полного восстановления врачи дают неутешительные прогнозы", – написано в микроблоге артистки. Не исключено, что это займет полгода. Администраторы добавили, что знаменитость в ближайший месяц продолжит избегать публичных мероприятий во избежание стрессов.
Напомним, новость о том, что со здоровьем актрисы не все в порядке, появилась в конце августа. Тогда Анастасия Макеева сама рассказала об этом поклонникам. Она поведала, что кроме нервного срыва у нее выявили кровоизлияние в голосовой связке. Звезда жаловалась, что вынуждена ходить по больницам, делать уколы и собирать справки по вызовам скорой помощи. Как писали "Дни.ру", не все россияне поверили Анастасии Макеевой.
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