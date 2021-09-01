А как же Богомолов? Собчак оторвалась с голым стриптизером

В последний день лета в Москве отгремела свадьба эпатажного рэпера и его возлюбленной Дилары. Жена Константина Богомолова стала ведущей торжества, а заодно и сама повеселилась на вечере. Кадрами с мероприятия Ксения Собчак активно делилась в Сторис своего инстаграм-аккаунта.
В какой-то момент на сцену вышли обнаженные стриптизеры, прикрывающие интимные места одними лишь тарелочками. Лица танцовщиков при этом были закрыты масками с фотографией Александра Реввы, у которого произошел конфликт с Моргенштерном на последней "Премии МУЗ-ТВ". Ксения Собчак не упустила возможности оторваться и потанцевать с одним из обнаженных красавцев. Подписчикам журналистки показалось, что такие забавы вряд ли бы понравились Константину Богомолову, который на торжестве замечен не был. Впрочем, сам режиссер, судя по всему, спокойно относится к подобным выходкам своей эпатажной возлюбленной.
Что касается Ксении Собчак, то она с радостью поделилась фрагментом зажигательного танца с публикой и назвала себя при этом "пожилой родственницей, которая пошла в разнос". На свадьбе Моргенштерна ведущая сменила несколько образов. В винтажном желтом платье и с пышной укладкой на голове блондинка сама себе напомнила дальнюю родственницу из Уфы.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о другом образе Ксении Собчак – изначально ведущая явилась на торжество с голой грудью.
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