Приготовившая интимную смазку Собчак заявилась на свадьбу к Моргенштерну с голой грудью

Ксения Собчак стала ведущей свадьбы скандального рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зиннатулиной. На торжество ведущая прибыла на украшенной шариками и лентами дешевенькой "Дэу Нексии" вместе с женихом, который был за рулем. Все на свадьбе Моргенштерна приобрело приставку "сюр" и смотрелось в условиях современности как постановка.
Реальными были, пожалуй, только цены. Ксения Собчак нарядилась для мероприятия в модный костюм цвета электрик от российского бренда стоимостью в 41 500 рублей. Все внимание было приковано к ее оголенной груди, так как жакет был надет на голое тело.
Образ дополнили туфли-лодочки за 25 750 рублей. Завершил "лук" сет из массивных драгоценных камней в тон костюму и вместительная замшевая сумка Bottega Veneta примерно за 170 000 рублей.
В своем "Инстаграм" Ксения Собчак показала кадры с торжества, которые рассмешили и одновременно кдивили поклонников. Многие оценили сарказм молодоженов и напомнили, что им обязательно нужно подарить сервиз и постельное белье.
Ранее "Дни.ру" писали, что в прикроватной тумбочке Ксении Собчак нашли интимную смазку, а в ее спальне лежал портрет Максима Виторгана.
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