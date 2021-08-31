Виторган и интимная смазка: В спальне Собчак нашли неожиданное

Пикантный секрет светской львицы узнала вся страна. Ксения Собчак подверглась обыску.

В рамках нового ютуб-шоу "Обмен жизнями" Настя Ивлеева проникла в дом Ксении Собчак и оценила его обстановку. Пристальное внимание ведущая "Орла и решки" уделила спальне знаменитой журналистки, поэтому покопалась даже в самых потаенных ее уголках. Белоснежное супружеское ложе Ксении Собчак и Константина Богомолова не так впечатлило гостью, как предметы вокруг него. Настя Ивлеева внезапно обнаружила в спальне фото Максима Виторгана.

Выяснилось, что светская львица хранит свадебный снимок с экс-супругом там же, где спит с нынешним мужем. Почему она приняла такое решение и как часто звезда смотрит на застекленное изображение Максима Виторгана, остается загадкой. Ксения Собчак предпочла не комментировать на шоу эту ситуацию.

Настя Ивлеева обыскала прикроватные тумбочки светской львицы. В одной из них она нашла лубрикант для интимной близости, который наверняка принадлежит Ксении Собчак. Девушка подержала упаковку со смазкой в руках, чтобы внимательнее ознакомиться с ней, и сразу побежала в ванную комнату. С особенным усердием она мыла руки, надеясь, что на коже не останется сомнительного состава.

Впрочем, после неожиданных находок Настя Ивлеева быстро переключилась на дорогие безделушки коллеги. В доме Ксении Собчак она нашла огромное количество ювелирных украшений и охотно примерила их на себя.