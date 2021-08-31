Названа стоимость билетов на свадьбу Моргенштерна

Свадьба Моргенштерна и его девушки Дили станет, пожалуй, не менее популярной, чем свадьба герцога и герцогини Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на которых смотрели поклонники и журналисты, а церемонию транслировали по телевидению.
Билеты на свадьбу эпатажного исполнителя расхватали как горячие пирожки. Стоимость (50 тысяч рублей) никого не смущала, ведь событие поистине историческое.
Моргенштерн и Дилара Зиннатулина вряд ли продают билеты сами, сообщает URA.ru. Возможно, это делает кто-то из их команды, ведь не пропадать же популярности! К тому же, в столь непростое время деньги нужны всем. Детали церемонии поведал в беседе с журналистами приближенный к паре блогер Илья Саглиани.
"Подозреваю, кто-то из устроителей праздника решил сделать "свой маленький бизнес". Алишер наприглашал всю светскую тусовку. Кто будет разбирать, гость вправду друг новобрачных или прикупил местечко на этом празднике жизни за полтосик?" – рассказал блогер.
Свадьба Моргенштерна и Дилары проходит 31 августа в Москве. Пара арендовала теплоход "Рио-1", который пришвартовался на набережной Тараса Шевченко. На борту был установлены баннер с ангелом и аббревиатурой "АД", обозначающей инициалы пары, а также две скульптуры с торчащей из шва монтажной пеной и 26 двуспальных кроватей.
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