Обколотая Собчак оказалась на грани: Она и копыта откинет

На днях Ксения Собчак заявила, что прошла повторную вакцинацию европейским препаратом.

На этот шаг бывшая звезда "Дома-2" решилась, чтобы попасть во Францию и другие страны, которые все еще не признали российский "Спутник V". Кстати, последним артистка также успела привиться.

Несмотря на то что врачи не рекомендуют "колоться" дважды разными вакцинами, так как реакция еще не изучена, Ксения Собчак не стала их слушать. О своем решении артистка объявила в личном блоге, заявив, что в ее организме теперь не только "Спутник V", но и Johnson & Johnson.

Подписчики не одобрили подобных экспериментов Ксении Собчак. Впрочем, не они одни осудили "обколотую". Скандальный блогер Лена Миро заявила, что в целом ее не волнует, как прививка скажется на здоровье телеведущей. "Да мне, в общем-то, и наплевать, даже если она и копыта откинет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала журналистка.

Больше всего блогера поразил "менталитет" Ксении Собчак. По ее словам, такие, как бывшая звезда "Дома-2", готовы даже оказаться на грани, лишь бы покинуть ненавистную страну.

"Готовы наплевать даже на себя, лишь бы вырваться из страны", – подчеркнула Лена Миро.

Журналистка также обратила внимание, что на юг Франции с Ксенией Собчак отправился и ее маленький сын Платон. Журналистка не может понять, кто и зачем отпустил ребенка в Европу, когда по планете гуляет опасный вирус.