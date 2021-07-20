"Какие изгибы": Цискаридзе засняли полностью голым на улице

Сегодня отмечается День шахмат. По такому случаю Николай Цискаридзе опубликовал тематические снимки.

На черно-белых фотографиях артист балета лежит на шахматной доске полностью обнаженный на одной из столичных улиц. Его тело прикрывают лишь упавшие фигуры: на белые он опирается, а черные можно увидеть сверху. Он рассказал, что кадры – дело рук фотографа и актера Венсана Переса.

Фотосессия была вовсе не первой совместной работой знаменитостей. Знаменитому французскому творцу принадлежит и проект "Большой", в котором также приняли участие балерины Светлана Захарова и Екатерина Шипулина. Николай Цискаридзе крайне восторженно отозвался о Венсане Пересе.

Пользователи же прониклись снимками звезды. Они отметили, что каждое его слово и кадр – это настоящее произведение искусства. Эстетику опубликованных фотографий они оценили крайне высоко и указали, что именно сам артист является главной фигурой на это доске.

"Какой бы день не отмечался, Вы всегда фигура номер один", "Какие фото! Обожаю", "Как Бог красив", "Король шахмат, красота", "Законно ли публиковать такие фото? Это восторг", "Виват, Король", "Король среди пешек", "Вы просто восхитительны", "Не оторваться, мой король", "Не фото, шедевр", "Очень многогранные фотографии", "Какие изгибы", "Просто спасибо за то, что Вы так гениальны", – восхитились многочисленные поклонники.

