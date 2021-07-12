Дочь Пугачевой утерла нос 50-летней сестре

Лиза Галкина поставила Кристину Орбакайте в неловкое положение. Девочка загадала знаменитой сестре непростую загадку, на которую та не смогла правильно ответить. Максим Галкин показал в своем инстаграм-аккаунте забавное семейное видео, которое привело в восторг россиян.
На кадрах Лиза во дворе дома с театральное подачей спросила: "Что за всадник: сам верхом, а ноги за ушами?". Родные девочки, в том числе и Кристина Орбакайте, предложили массу вариантов. Однако все они оказались неверными.
Тогда телеведущий предложил семейству сдаться, передает Пятый канал. Старшая наследница Аллы Пугачевой не хотела этого делать и вновь сделала свои предположения, так и не ответила на вопрос правильно. Оказалось, что разгадкой было слово "очки".
Напомним, разница в возрасте между дочерьми Аллы Пугачевой – целых 43 года. Лизе Галкиной, как и ее брату Гарри, осенью исполнится восемь лет.
Как писали "Дни.ру", ранее россияне раскритиковали Примадонну за то, что они позволяют дочери выглядеть страше своих лет. Дело в том, что в недавно в одном из фан-аккаунтов появилось фото, на котором Лиза предстала с ярким макияжем.
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