Зета-Джонс сделала громкое заявление о сексуальных домогательствах

Многие голливудские дивы всю жизнь активно жалуются на домогательства со стороны других публичных личностей. В такой ситуации, например, не раз оказывались Анжелина Джоли, Кейт Уинслет и другие звезды. Однако Кэтрин Зета-Джонс ни разу не поднимала тему, а потому журналисты решили поинтересоваться, что же скрывается за этим молчанием.
Актриса рассказала, что искренне сочувствует коллегам, оказавшимся в подобной ситуации. Однако сама она никогда не сталкивалась с сексуальными домогательствами. Заявление знаменитости приятно удивило многих, но у нее нашлось и объяснение. Джонс напомнила, что в 1998 году уже начала встречаться с Майклом Дугласом.
Карьера артистки началась сильно раньше, но в те годы она как раз начала приносить ей всемирное признание. Тогда она и переехала в Голливуд, а в 2000 году они с легендой поженились. По словам звезды, на тот момент все уже точно знали, кто был ее избранником, а потому, видимо, просто не посмели приблизиться.
Слова Кэтрин, в целом, не удивили никого. В те годы Майкл Дуглас уже был крайне авторитетной фигурой в Голливуде, портить отношения с большим актером не хотелось никому.
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