Дочь Кэтрин Зеты-Джонс стала копией роскошной мамы

Дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа Кэрис отметила 18-летие. В честь этого мать опубликовала ее фото.



Коллеги и супруги Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас 12 лет жили со своими детьми на Бермудах, родине матери актера. Теперь, когда дочери исполнилось 18 лет, они решили уехать из родного поместья и выставили его на торги за более чем десять миллионов долларов. Сами же супруги перебрались в Нью-Йорк.

На днях Кэтрин опубликовала в своем микроблоге несколько фото дочери Кэрис. Она тепло поздравила ее с 18-летием и отметила, что ее рождение было для нее самым важным событием в жизни. Также она написала, что ее дочь мудра не по годам.

"Твоя красота глубока, а сердце достаточно велико, чтобы любить весь мир, а твое чувство юмора! Я люблю тебя, ангел. Мама", — написала Кэтрин Зета-Джонс.

На первом опубликованном снимке девочка совсем маленькая, на втором она уже взрослая красавица. Поклонники признали, что дочь Кэтрин Зеты-Джонс выросла копией своей звездной матери. У нее такие же тонкие и выразительные черты лица.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс родилась 25 сентября 1969 года в небольшой рыбацкой деревне в Великобритании. Майкл Дуглас старшее ее на 25 лет. До знакомства с актрисой он считал самым важным в жизни карьеру. В 2000 году, после женитьбы на Кэтрин, от которой у него родились двое детей, все изменилось.