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Шоу-бизнес
Галлюцинации и лечение у психотерапевта: изрезавшая себя дочь Майкла Джексона пытается выжить

Галлюцинации и лечение у психотерапевта: изрезавшая себя дочь Майкла Джексона пытается выжить

Майкл Джексон при жизни всегда старался уберечь своих детей от посторонних глаз. Как выяснилось, не зря.
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Скандальная слава и бесконечное пристальное внимание со стороны прессы и поклонников превратили жизнь звездной семьи покойного Майкла Джексона в настоящий ад.

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Дочь артиста Пэрис стала гостьей программы Red Table Talk, где рассказала о том, как изуродовало ее здоровье чрезмерное внимание.

Актриса и певица рассказала, что долго мучалась от галлюцинаций и паранойи, которые стали ее тенью по жизни. Она даже стала резать и речь свое тело. На научном языке это психическое отклонение называется селфхармом, пишет Associated Press. Пэрис призналась, что начала испытывать удовольствие от травмирования себя. После смерти отца она начала наносить себе увечья. Также она растолстела и стала зависимой от еды.

Из-за психологического расстройства дочь Майкла Джексона пыталась выжить и долго ходила к психотерапевту. Пэрис начинала паниковать от шелеста мусорного мешка или звука щелчка камеры.

В 2019 году Пэрис Джексон пережила попытку суицида. В прессе написали, что причиной трагедии мог быть выход документальной картины "Покидая Неверленд", где Майкла Джексона фактически обвинили в педофилии. Дочь прославленного артиста уверена, что ее отец невиновен.

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Фото: Globe Photos/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 04:02 Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Майкл Джексон

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