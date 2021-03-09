Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян

Скандальная блогерша ведет активную жизнь в социальных сетях. Ксения Собчак наконец-то добралась до приложения TikTok. Однако не успела "профильтровать" очередной материал для контента.

Сразу на нескольких интернет-площадках появляются смешные ролики от Ксении Собчак. Журналистка ежедневно придумывает комичные зарисовки и публикует их в личном блоге. На этот раз многочисленная аудитория не оценила звездный юмор.

Так, она разместила видео, на котором, якобы, "попробовала бедность" на вкус. При этом она продемонстрировала, как ей приносят на тарелке крабовые палочки вместо свежих фаланг камчатского краба.

Ксения Собчак искренне сыграла печаль и угрюмой мимикой проводила подобный деликатес. Похоже, что телеведущую расстроило несоответствие ожиданиям. Разъяренная публика тут же обвинила блогершу в чрезмерной роскоши. По словам общественности, еще в детстве звезда привыкла к богатой жизни, именно поэтому не имеет права глумиться над другими людьми.

"Позор! Что с вами не так? Адекватность на ноль. Как вы могли опубликовать такую неудачную шутку? У самой крабов хоть одним местом жуй", – возмутились фанаты.

Сама же Собчак не отреагировала на общественную критику, а лишь продолжила выставлять моменты звездной жизни. К слову, 8-го марта она поделилась фотографиями в шикарном наряде желтого цвета. Журналистка отправилась на праздничный ужин и похвасталась дорогой обстановкой ресторана.