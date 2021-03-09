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Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян

Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальная блогерша ведет активную жизнь в социальных сетях. Ксения Собчак наконец-то добралась до приложения TikTok. Однако не успела "профильтровать" очередной материал для контента.
прочитано 389 раз

Сразу на нескольких интернет-площадках появляются смешные ролики от Ксении Собчак. Журналистка ежедневно придумывает комичные зарисовки и публикует их в личном блоге. На этот раз многочисленная аудитория не оценила звездный юмор.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Так, она разместила видео, на котором, якобы, "попробовала бедность" на вкус. При этом она продемонстрировала, как ей приносят на тарелке крабовые палочки вместо свежих фаланг камчатского краба.

@xenia_sobchak

Сегодня я пробую бедность

♬ original sound - Ksenia Sobchak

Ксения Собчак искренне сыграла печаль и угрюмой мимикой проводила подобный деликатес. Похоже, что телеведущую расстроило несоответствие ожиданиям. Разъяренная публика тут же обвинила блогершу в чрезмерной роскоши. По словам общественности, еще в детстве звезда привыкла к богатой жизни, именно поэтому не имеет права глумиться над другими людьми.

"Позор! Что с вами не так? Адекватность на ноль. Как вы могли опубликовать такую неудачную шутку? У самой крабов хоть одним местом жуй", – возмутились фанаты.

Сама же Собчак не отреагировала на общественную критику, а лишь продолжила выставлять моменты звездной жизни. К слову, 8-го марта она поделилась фотографиями в шикарном наряде желтого цвета. Журналистка отправилась на праздничный ужин и похвасталась дорогой обстановкой ресторана.

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Автор: 9 марта 2021, 20:50 Источник: TikTok ✓ Надежный источник

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