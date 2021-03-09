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Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак в честь Международного женского дня отправилась в ресторан. Заведение настолько поразило телеведущую, что она сняла несколько "Сторис", в которых выразила восторги. Особого внимания звезды удостоилась уборная.
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На кадрах, которые появились в инстаграм-аккаунте артистки, показан интерьер ванной комнаты. Стены туалета с пола до потолка украшены картинами в позолоченных рамах.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Звезда показала поклонникам уборную, сидя на унитазе. Судя по журчанию на фоне, в этот момент артистка была занята интимными делами. "Когда писаешь в красоте (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ксения Собчак. Заключительным "аккордом" "Сторис" стали ноги восседающей на унитазе телеведущей.

Пользователи Сети с недоумением восприняли видео артистки. Народ посчитал, что публично справлять нужду все-таки не стоит. "Ладно бы малолетки тиктокнутые. Но мать, ну ты-то куда?" – отметили в телеграм-канале "НеМалахов".

Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak/

Напомним, ранее в беседе с актером Юрием Колокольниковым Ксения Собчак призналась, что употребляла запрещенные вещества. По словам телеведущей, она быстро осознала, что наркотики – не ее тема, так как у звезды начались проблемы с тревожностью.

Впрочем, артистка никогда не скрывала, что у нее была бурная молодость. Сейчас супруга Константина Богомолова старается придерживаться правильного питания и заниматься спортом. При этом блогер не отказывает себе в удовольствиях – девушка спокойно может выпить бокал вина или выкурить сигарету, если ей этого хочется.

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Автор: 9 марта 2021, 14:39 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

Дни текут...
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Публично справив нужду, Собчак достигла-таки своей цели!
Не знаю, как другие желтушники, но дни*ру в лице некой
<цензура>. Калугиной, свежую струю Собчак поймала своим раскрытым ртом и пытается поделиться ею с читателями приютившего ее портала.)))))
Гость644386
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А Маман всё в депутатах?
Гость641622
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Мразь.
Гость639582
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Царь Орион
Писаешь в золоте, хвалишься на весь мир. А с душой то что ? Совсем распустились Ксения.
Она родилась распущенной По другому быть и не могло, если папа - вор,а мама - идиотка-сенаторша.
Гость647786
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У нее давняя проблема с головой. Распущенность с юности.
Гость652384
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Тварь!!!!!!
гость
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Грязная реклама ресторана. Когда закончится глумление, насмешки над народом?
Какая гадость!
Царь Орион
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Писаешь в золоте, хвалишься на весь мир. А с душой то что ? Совсем распустились Ксения.
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