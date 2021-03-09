Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась

На кадрах, которые появились в инстаграм-аккаунте артистки, показан интерьер ванной комнаты. Стены туалета с пола до потолка украшены картинами в позолоченных рамах.
Звезда показала поклонникам уборную, сидя на унитазе. Судя по журчанию на фоне, в этот момент артистка была занята интимными делами. "Когда писаешь в красоте (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ксения Собчак. Заключительным "аккордом" "Сторис" стали ноги восседающей на унитазе телеведущей.
Пользователи Сети с недоумением восприняли видео артистки. Народ посчитал, что публично справлять нужду все-таки не стоит. "Ладно бы малолетки тиктокнутые. Но мать, ну ты-то куда?" – отметили в телеграм-канале "НеМалахов".
Напомним, ранее в беседе с актером Юрием Колокольниковым Ксения Собчак призналась, что употребляла запрещенные вещества. По словам телеведущей, она быстро осознала, что наркотики – не ее тема, так как у звезды начались проблемы с тревожностью.
Впрочем, артистка никогда не скрывала, что у нее была бурная молодость. Сейчас супруга Константина Богомолова старается придерживаться правильного питания и заниматься спортом. При этом блогер не отказывает себе в удовольствиях – девушка спокойно может выпить бокал вина или выкурить сигарету, если ей этого хочется.
Популярные темы форума
Кто тут самый популярный?
Мерзкие соседи
Носите маски
Навальный на зоне
Джигурда женился снова!
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев