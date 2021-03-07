"Это не Алла Борисовна!": кукольная внешность Пугачевой вызвала оторопь

Алла Пугачева редко делает публикации в своем инстаграм-аккаунте. Свежие снимки примадонны российской эстрады, в основном, показывает ее супруг Максим Галкин. Например, недавно юморист обнародовал фотографию, на которой крупным планом запечатлена певица. Интернет-пользователи не смогли скрыть удивление.

Преданные поклонники восхищаются внешностью Аллы Пугачевой. Через месяц народная артистка отметит 72-летие, но выглядит она гораздо моложе. Некоторые не сомневаются, что певица перенесла пластические операции. Даже эксперты в области косметологии уверены в этом.

Интернет-пользователям кажется, что Алла Борисовна переборщила с пластикой. Мол, артистка выглядит как кукла. Так, Максим Галкин в воскресенье, 7 марта, опубликовал в "Инстаграм" селфи своей супруги. Певица позировала с едва заметным макияжем. "С первым воскресеньем весны!", – подписал юморист фотографию.

Большинство поклонников, конечно, одарило примадонну российской эстрады комплиментами. Другие же признались, что оторопели от внешности артистки. "Не похожа на себя!", "Ну, это не Алла Борисовна!", "Кукла!". Одна из фанаток певицы отметила: "Главное, чтоб не доходило до абсурда ее омолаживание".

Напомним, недавно Алла Пугачева посетила банкет по случаю 83-летия Вячеслава Зайцева. Артистка не ожидала, что ее подставят. Оказалось, что на вечеринке присутствовали и посторонние люди, которым за определенную сумму денег обещали общение со знаменитостями и совместные фотографии.