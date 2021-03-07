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"Это не Алла Борисовна!": кукольная внешность Пугачевой вызвала оторопь

"Это не Алла Борисовна!": кукольная внешность Пугачевой вызвала оторопь

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева редко делает публикации в своем инстаграм-аккаунте. Свежие снимки примадонны российской эстрады, в основном, показывает ее супруг Максим Галкин. Например, недавно юморист обнародовал фотографию, на которой крупным планом запечатлена певица. Интернет-пользователи не смогли скрыть удивление.
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Преданные поклонники восхищаются внешностью Аллы Пугачевой. Через месяц народная артистка отметит 72-летие, но выглядит она гораздо моложе. Некоторые не сомневаются, что певица перенесла пластические операции. Даже эксперты в области косметологии уверены в этом.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Интернет-пользователям кажется, что Алла Борисовна переборщила с пластикой. Мол, артистка выглядит как кукла. Так, Максим Галкин в воскресенье, 7 марта, опубликовал в "Инстаграм" селфи своей супруги. Певица позировала с едва заметным макияжем. "С первым воскресеньем весны!", – подписал юморист фотографию.

Большинство поклонников, конечно, одарило примадонну российской эстрады комплиментами. Другие же признались, что оторопели от внешности артистки. "Не похожа на себя!", "Ну, это не Алла Борисовна!", "Кукла!". Одна из фанаток певицы отметила: "Главное, чтоб не доходило до абсурда ее омолаживание".

Напомним, недавно Алла Пугачева посетила банкет по случаю 83-летия Вячеслава Зайцева. Артистка не ожидала, что ее подставят. Оказалось, что на вечеринке присутствовали и посторонние люди, которым за определенную сумму денег обещали общение со знаменитостями и совместные фотографии.

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Автор: 7 марта 2021, 15:29 Источник: Instagram
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комментарии

Ответить:

Гость640490
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Алка дурочка как креветка вся высохла, дурочка молодящаяся
Гость635615
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Народ любит другую Пугачеву - настоящую, а эту искусственную дамочку пусть любит ее верный муж.
Госсть
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Хороша, но на мой взгляд все-таки слишком неправдоподобно. Если это не отражается на здоровье, то пусть омолаживается до возраста Лизоньки и Гарри.
Гостьттт
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Могильная внешность,,
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