Обманутая любовником Сябитова отказалась от отношений

Роза Сябитова разоткровенничалась о личной жизни. Телесваха призналась, что не хочет больше выходить замуж.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала была в браке дважды. Роза Сябитова отметила, что официально отношения больше оформлять не хочет, но не против ухаживаний.

Теледива считает, что все надо делать вовремя. Мужчина же для нее сейчас обременителен. По словам звезды, он будет ей мешать, требуя внимания. Роза Сябитова добавила, что у нее масса дел и планов.

Свою любовь знаменитость хочет отдавать только детям и внукам. При этом она подчеркнула, что не обделена сексом. Роза Сябитова отметила, что для нее идеальны отношения на расстоянии. В них возлюбленные не надоедают друг другу.

Именно таким был ее роман с жителем Кипра Ринатом. Но, к сожалению, в какой-то момент он втайне закрутил роман с молодой девушкой, а позже и вовсе на ней женился.

Ранее Роза Сябитова рассказала, что в этом году планирует завершить ремонт в доме, в котором живет ее дочь, а также открыть свой фитнес-центр. По словам свахи, этот объект станет знаковым и завершит строительство ее "родового гнезда".

